Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

08.04.2022 14:42
Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

Batman'in Sason ilçesinde şehit yakınları ile güvenlik korucuları, Türk Polis Teşkilatının 177'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir'i makamında ziyaret ederek ilçede görev yapan polislerin haftasını kutladı.

Batman'in Sason ilçesinde şehit yakınları ile güvenlik korucuları, Türk Polis Teşkilatının 177'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir'i makamında ziyaret ederek ilçede görev yapan polislerin haftasını kutladı.

Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Mutalip Çelik, güvenlik korucuları ile gazi ve şehit yakınlarıyla beraber, Sason ilçe emniyet amirliğinde Emniyet Amiri Komiser Muhammed Aydemir ve teşkilatını tebrik ederek polis haftasını kutladı. - BATMAN

Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı
Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı
Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı

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Hisarcık, Sason, Şehit, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı - Son Dakika


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