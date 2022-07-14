Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı

14.07.2022 15:26
Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, şehadetinin 12. yılında Değirmenocağı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, şehadetinin 12. yılında Değirmenocağı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, Hakkari Yüksekova Dağ Komando Tugay Komutanlığı Yardımcılığı'nda görevliyken evinden çıkıp göreve giderken bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda 14 Temmuz 2010 tarihinde şehit oldu. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak için şehadetinin 12. yılında anma programı düzenlendi. Değirmenocağı köyündeki kabri başında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak mezarına karanfil bırakıldı.

Şehidin ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileyen Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, "Hakkari'de evinden çıkıp göreve giderken bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak şehit oldu. Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak'ı sene-i devriyesinde mezarı başında dualarla yad ettik. Mekanı cennet olsun" dedi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Yasin Ak, kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

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