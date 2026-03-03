Şehitkamil Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Şehitkamil Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı yapıldı
03.03.2026 10:42
Şehitkamil Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.

Şehitkamil Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 12 madde görüşüldü.

Şehitkamil Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 12 madde görüşüldü.

"Gönlümüz İran'ın yanında"

Başkan Yılmaz, gündem maddelerine geçmeden önce Ramazan ayı faaliyetleri ve İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ramazan ayının ilk gününden bu yana iftar çadırları, sosyal tesisler ve Gel-Al noktaları ilçemizin farklı noktalarında sofralarımızı açtık. Tüm İslam aleminin turmuş olduğu oruçların kabul olmasını diliyorum" dedi. İran'a yönelik gerçekleşen saldırılar karşısında dost ve kardeş ülke İran'ın yanında olduklarını belirten Yılmaz, "Gönlümüz, dost ve kardeş ülke İran'ın yanında. Bölgemizin daha fazla acı yaşamamasını diliyorum" diye konuştu.

12 madde komisyonlara sevk edildi

Yılmaz'ın açıklamalarının ardından gündem maddeleri oylandı. 12 maddeden 7'si İmar Komisyonu'na, 5'i Plan ve Bütçe, Komisyonu'na oybirliği ile sevk edildi. Gündem dışı bir madde ise oybirliği ile gündeme alınarak, İmar Komisyonu'na sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

