Şehitkamil Belediyesi mart ayı meclis toplantısı tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi mart ayı meclis toplantısının 2. birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 13 madde görüşüldü. Komisyon raporları okunan 13 maddeden 8'i oybirliği, 5'i ise oyçokluğuyla kabul edildi.
Yılmaz, Nisan ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 01.04.2026 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP
