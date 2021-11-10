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Şehitkamil Belediyesi'nden Arıl'a sosyal tesis - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi'nden Arıl'a sosyal tesis

10.11.2021 15:30
Şehitkamil Belediyesi'nden Arıl'a sosyal tesis

Şehitkamil Belediyesi tarafından Yukarı Arıl Mahallesi'nde yapımı süren tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı kısa süre sonra çözülmüş olacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Yukarı Arıl Mahallesi'nde yapımı süren tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı kısa süre sonra çözülmüş olacak.

Şehitkamil Belediyesi, önümüzdeki günlerde sosyal tesis sayısına bir yenisini daha ekleyecek. Yukarı Arıl Mahallesi'nde yapımına başlanan sosyal tesisin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen sosyal tesis, mahalleli tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlar, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Mahallelinin özellikle taziye konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Yukarı Arıl Mahalle Muhtarı Mustafa Ekici, "Ben öncelikle Başkanımıza bize böylesine güzel bir sosyal tesisi mahallemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu sosyal tesis, yıllardır mahallemizin bir ihtiyacıydı. Mahallemizde bir taziye olduğu zaman yer konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Bu konuda mahallemize bir sosyal tesis yapılması konusunda Başkanımıza ricada bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da bu ricamızı kabul etti" dedi. - GAZİANTEP

Şehitkamil Belediyesi'nden Arıl'a sosyal tesis

Şehitkamil, İnşaat, Arıl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi'nden Arıl'a sosyal tesis - Son Dakika


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