Şehitkamil Belediyesi Temmuz Meclisi Toplandı

Şehitkamil Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Umut Yılmaz Başkanlığında yapıldı. 14 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Yılmaz, Şehitkamil halkının geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Belediye Umut Yılmaz Başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 14 madde görüşüldü. Gündem maddelerinin 3'ü oyçokluğuyla gündemden çekilirken, 8 madde oybirliği ile, 3 madde ise oyçokluğu ile kabul edildi.

Yılmaz, Ağustos ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'nin 04.08.2025 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP