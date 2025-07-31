Şehitkamil\'den 20 bin aileye fatura desteği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçtiğimiz ay açıkladığı fatura desteğini artırdı. Yılmaz, Haziran ayında 18 bin kişiye verilen 400 TL elektrik, 400 TL su faturası desteği kapsamında Temmuz ayında 20 bin kişinin hesaplarına ödemelerin yapıldığını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dar gelirli ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Şehitkamil'de yaşayan 18 bin aileye toplamda 800 TL'lik fatura desteği veren Yılmaz, Temmuz ayı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Elektrik dağıtım şirketi bedelini ödeyecek"

Yılmaz, elektrik dağıtım şirketini eleştirdiği açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim, son yılların en sıcak yazını yaşıyoruz. Bu nedenle herkes klimalara yükleniyor. Biz Enerjisa ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. İhmal nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde beyaz eşyalarının arızalanıp, bozulduğunu biliyoruz. Bunun da bir bedeli olması lazım. Önce problemi bir çözelim, daha sonra bunun nasıl ödeneceğini konuşuruz" dedi.

"Kent genelinde aynı problem"

Gaziantep kent merkezine en uzak mesafede bulunan kırsal mahallelerde de kent merkezinde de büyük mağduriyetlerin yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, "Çok üzücü bir durum. Evimizde ne buzdolabımız kaldı, ne ütü ne de klimamız. Yaşananlardan dolayı Gaziantep öfkeli. Çünkü üzerine düşenin yapılmadığı ortada. Sıcaklardan dolayı herkes klimalara biraz yüklendi. Bundan dolayı elektrik faturaları biraz yüksek gelecek" ifadelerini kullandı.

20 bin aileye fatura desteği

Yaşanan duruma bir nebze katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz ay 18 bin kişinin faydalandığı fatura desteğinde Temmuz ayında sayıyı artırdıklarını dile getiren Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi olarak geçen ay 18 bin vatandaşımıza 400 TL elektrik, 400 TL su yardımında bulunduk. Bu ay da 20 bin vatandaşımızın 400 TL elektrik, 400 TL su faturası desteği bugün itibari ile hesaplarına yatırılmıştır. Şehitkamil'imize hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP