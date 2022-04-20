Şehitkamil kırsalında yollara parke döşeniyor - Son Dakika
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Şehitkamil kırsalında yollara parke döşeniyor

20.04.2022 12:11
Şehitkamil kırsalında yollara parke döşeniyor

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yenişarkaya Mahallesi'nde başlatılan çalışmayla birlikte, mahallede kilit taşı olmayan yol kalmayacak.

Köy yollarını baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yenişarkaya Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını kilit parke taşı ile döşemeye devam ediyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, bozuk yollardan kurtulacak.

Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

"Mahallemizde eksik görülen yerler kilitli parke taşı ile döşeniyor"

Yapılan çalışmaların dolayı memnun olduklarını dile getiren Yenişarkaya Mahalle Muhtarı Ali Şekeroğlu, "Mahallemizde eksik kalan yerlerde kilit taşına ihtiyacımız vardı. Başkanımızdan bu konu üzerine talepte bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da bu ihtiyacımızı gidermek adına çalışmaları başlattı. Şu an sizlerin de gördüğü üzere kilit taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahallemizde eksik görülen yerlerimiz kilitli parke taşı ile döşeniyor. İnşallah yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. Ben yapılan hizmetlerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil kırsalında yollara parke döşeniyor
Şehitkamil kırsalında yollara parke döşeniyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil kırsalında yollara parke döşeniyor - Son Dakika


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