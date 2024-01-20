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Bozüyük'te şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua programına Vali Aygöl de katıldı. Vali Aygöl, şehitleri anarak ülkenin birliği ve bütünlüğünün önemini vurguladı ve şehit ailelerine sahip çıkacaklarını belirtti.

Bozüyük\'te şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi
20.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:00
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua programına katılan Vali Aygöl, dualarını okuyarak şehitleri andı. Ülkenin bütünlüğü ve birliğinin önemini vurgulayan Vali Aygöl, "Devletimizin bekası, huzur ve güvenliği için şehadet şerbetini içen kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle andık. Hiçbir şehit ailesini yalnız bırakmayacağız. Emanetlerine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi - Son Dakika
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