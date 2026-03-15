Çanakkale Zaferi İçin Doğa Yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında özel bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Şehitleri anmak üzere onlarca Nilüferli yürüyüşte bir araya geldi. Grup, yürüyüşe Kadriye'den başladı. Katılımcılar, İnegazi'ye kadar uzanan 8,5 kilometrelik parkuru birlikte adımlayarak tamamladı.

Yürüyüşün bitiş noktasında ise günün anlam ve önemine uygun bir kapanış gerçekleştirildi. Etkinliği tamamlayan katılımcılar, hep birlikte Türk ve Atatürk bayrakları açıp hatıra pozu vererek programı noktaladı. - BURSA