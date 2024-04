Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vatandaşları Makamında Ağırlıyor

Yerel

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ilçenin dört bir yanından gelen vatandaşları makamında ağırlayarak vatandaşların talep ve beklentilerini dinliyor.

Şehzadeler ilçesinin yeni belediye başkanı olarak göreve başlayan Gülşah Durbay, vatandaşların beklenti ve taleplerini doğrudan dinlemek için onları belediyede ağırlıyor. Halkın sorunlarını, önerilerini ve isteklerini yakından takip eden Durbay, şehrin gelişimine ve refahına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için fikir alışverişleri yapıyor. Vatandaşları belediyede misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Durbay "Bu makam, her birinizin sesini duymak, sorunlarınızı çözmek ve isteklerinizi yerine getirmek için burada. Sizlerin her zaman yanınızda olmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve ilçemizin daha da gelişmesi için çalışmak en büyük önceliğimizdir. Sizlerin fikirleri ve önerileri, ilçemizin geleceği için son derece değerlidir. Bu yüzden, her birinizi dinlemek ve ortak akılla çözümler üretmek için buradayım. Sizlerle birlikte ilçemizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için kararlıyım. İçtenlikle söylüyorum, herhangi bir sorununuz, talebiniz veya öneriniz olduğunda hiç çekinmeden bana ulaşın. Bu makam sizin için her zaman açıktır ve kapılarımız sizlere her zaman açıktır. Sizlerin desteğiyle, birlikte el ele vererek ilçemizi daha ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır" diye konuştu. - MANİSA