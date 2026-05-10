Şehzadeler'de 100. Yıl günübirlik kullanım alanı hizmete açıldı
Şehzadeler'de 100. Yıl günübirlik kullanım alanı hizmete açıldı

10.05.2026 18:42  Güncelleme: 18:43
Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen açılış, sosyal belediyecilik anlayışını ön plana çıkardı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından kente kazandırılan 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, alanın sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirtirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Manisa'nın daha yeşil ve yaşanabilir bir kent olması için ortak çalışmaların süreceğini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Şehzadeler Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. Başkan Şimşek, "Hayatımıza sevgiyle yön veren, dualarıyla bizi ayakta tutan annelerimizin ve anne adaylarımızın gününü canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dayanışma, paylaşma ve sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği olarak hayata geçirilen alanın Şehzadeler için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, kent tarihinde "Hamalın Kırı" olarak bilinen bölgenin doğal yapısı korunarak yeniden planlandığını söyledi. "Bir kent insana verdiği değerle büyür" diyen Şimşek, açılışı yapılan alanın tam da bu düşüncenin ürünü olduğunu belirterek, "Bu alanı; ailelerin huzurla vakit geçirdiği, gençlerin sosyalleştiği, çocukların güvenle oynadığı, halkın her kesimine hitap eden bir yaşam alanı olarak planladık." dedi.

"Gönülleri açan bir belediyecilik anlayışıyla yol yürüyoruz"

Sosyal belediyeciliğin insanı merkeze alan bir anlayış olduğunun altını çizen Başkan Şimşek, yurttaşların ihtiyaçlarına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı'nın yapımına 2023 yılında başlandığını hatırlatan Başkan Şimşek, projede emeği geçen önceki dönem Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile merhum Başkan Gülşah Durbay'a teşekkür etti. Şimşek ayrıca, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve belediye çalışanlarına da teşekkürlerini iletti. Mesire alanında kır lokantası, çocuk oyun alanları, bebek bakım odası, mescitler, yağmur barınakları ve otopark gibi birçok sosyal donatı bulunduğunu belirten Şimşek, alanın her yaştan vatandaşın ihtiyaçları düşünülerek hazırlandığını söyledi. Konuşmasının sonunda "Biz bu kenti çok seviyoruz." diyen Başkan Şimşek, "Kapıları kapatan değil, gönülleri açan bir belediyecilik anlayışıyla yol yürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu alanın dostluklara, güzel hatıralara ve çocuklarımızın neşesine ev sahipliği yapmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Anneler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, Manisa'nın son bir yılda önemli kayıplar yaşadığını ifade etti. Dutlulu, merhum Ferdi Zeyrek, Gülşah Durbay ve Daire Başkanı Güney Temiz'i rahmetle anarak, gün içerisinde onların ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

"Akpınar da kısa sürede açılacak"

Manisa'nın doğal güzelliklerine rağmen vatandaşların yeterli sosyal ve yeşil alanlara sahip olmadığını dile getiren Başkan Dutlulu, vatandaşlardan gelen taleplerin büyük bölümünün piknik ve mesire alanları yönünde olduğunu belirtti. Bu eksikliği gidermek adına belediyelerin ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Dutlulu, "Bugün Şehzadeler Belediye Başkanımız Hakan Şimşek çok güzel bir projeyi daha halkımızın hizmetine sundu. Modern şehirlerin en önemli ihtiyaçlarından biri yeşil alanlardır." dedi. Projede emeği geçen önceki dönem Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e, merhum Başkan Gülşah Durbay'a ve projeyi kısa sürede tamamlayan Başkan Hakan Şimşek'e teşekkür eden Dutlulu Akpınar Mesire Alanının da bu yıl içerisinde vatandaşların hizmetine açılacağını müjdeledi. "Bizim anlayışımızda belediyecilik; halkın malını halka kazandırmaktır." diyen Dutlulu, Manisa'nın daha modern, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir olması için tüm belediyelerin dayanışma içerisinde çalıştığını ifade etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı resmen hizmete açıldı. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri mesire alanını gezdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

