Seine Nehri 102 Yıl Sonra Yüzmeye Açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine Nehri, 1923'ten bu yana ilk kez yüzmeye açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Seine Nehri, 102 yıl sonra ilk kez halkın kullanımına sunuldu. Ünlü Eyfel Kulesi'nin yakınında, Notre Dame Katedrali'nin yakınında ve Paris'in doğusunda olmak üzere 3 farklı noktada oluşturulan özel alanlar, yerel saatle 08.00'de yüzmeye açıldı. Fransızlar, 1923'ten bu yana ilk kez yüzmeye açılan nehre akın etti. Yüzme noktalarının bazılarının saat 08.00-11.00 arası, bazılarının ise saat 13.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

İnsanları hasta edebilecek düzeydeki su kirliliği nedeniyle 102 yıl boyunca Seine Nehri'nde yüzme yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz yaz düzenlenen Olimpiyatlar öncesinde Seine Nehri'nin temizlenmesi için 1.4 milyar eurodan fazla yatırım yapılmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Paris Olimpiyatları öncesinde Seine Nehri'nin su kalitesi düzeltilememişti. - PARİS