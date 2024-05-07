Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel\'den işçilere açıklama

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye emekçilerine ilişkin açıklama yaparak, hiçbir çalışanın iş akdinin sonlandırılmadığının altını çizdi, "Çalışmak isteyen arkadaşlarımızla her zaman yolumuza devam ediyoruz. Belediye başkanı olarak söylüyorum; ben işçiyi siyasete malzeme etmiyorsam kimse etmesin lütfen" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mayıs ayı belediye meclis toplantısına katıldı. Belediye işçilerine yönelik açıklama yapan Sengel, hiç bir çalışanın işine son verilmediğini söyledi. Başkan Sengel, "Bizim iş akdi sonlandırılan bir çalışma arkadaşımız yok. Emekliliği gelen çalışma arkadaşlarımız vardı. Emekli ikramiyesi, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi tüm hakları kendi özel dilekçeleriyle, emekli olmak istediklerinin beyanı ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze teslim edildi. Her birinin bilfiil bütün mali haklarının hepsi ödendi" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "Mevcut olan arkadaşlar bizimle yol yürümek istemiyorlarsa bunu devam ettirmeyiz. Aynı şekilde çalışmaya devam etmek isteyen arkadaşlarımızın çalışmalarına da engel olmayız. Çalışma arkadaşlarının en büyük özlük hakları olan maaşlarını ödeyebilen, ikramiyelerini içerde bırakmayan, sandık kurup da 'hangisi gitsin' diye işçiyi işçinin önüne yem etmeyen belediye başkanı olarak söylüyorum; ben işçiyi siyasete malzeme etmiyorsam kimse etmesin lütfen" diye konuştu. - İZMİR