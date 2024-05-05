Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Atalık Tohumlar ve Kompost Gübre Dağıttı - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Atalık Tohumlar ve Kompost Gübre Dağıttı

Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü\'nde Atalık Tohumlar ve Kompost Gübre Dağıttı

Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde atalık tohumlardan üretilen 14 bin adet fide ve 2 ton kompost gübreyi halkla buluşturdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

05.05.2024 10:25  Güncelleme: 10:31
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Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde atalık tohumlardan ürettiği fideleri ve kompost gübreyi halk ile paylaştı.

Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde atalık tohumlardan üretilen 14 bin adet fide, 2 ton kompost gübreyi halkla buluşturdu. Atalık tohumları çoğaltmak, tarımsal üretimi desteklemek, halkı üretime dahil etmek amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü ile önemli bir tarımsal kalkınma hamlesi başlatan Selçuk Belediyesi, bu yıl da atalık tohumlardan üretilen fideleri Selçuk halkı ile buluşturdu. Aslanlı Havuz Parkı Yanında kurulan stantlarda kıl tatlı biber, Aydın Karasu uzun patlıcan, Selçuk kara karpuz, köy domatesi, kara kavun, topan patlıcan, salatalık fidelerine ve kompost gübre dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde atalık tohumlardan üretilen fideleri ve kompost gübreyi vatandaşlara meclis üyeleri ile birlikte dağıtan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz çok uzun yıllardan beri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde park bahçe atıklarından faydalanarak kompost gübrelerimizi üretiyoruz. Kompost gübrelerimizi vatandaşlarımıza ve üreticilerimize dağıtıyoruz. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde atalık tohumlardan fidelerimizi üretiyor, vatandaşlarımız için çok daha sağlıklı bir üretimle çok daha sağlıklı bir gelecek sağlamaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi. Diğer yandan Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticiler için 2 bin adet nektarin, elma ve kayısı fidanının dağıtımı yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Atalık Tohumlar ve Kompost Gübre Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Atalık Tohumlar ve Kompost Gübre Dağıttı - Son Dakika
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