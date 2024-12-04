Selçuk Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Yemek Hizmeti

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Selçuk Belediyesinin eğitim odaklı sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verme hizmetine başladı. Öğrencilerle bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kendi elleriyle yemek servisi yaptı.

Selçuk'ta Meryem Ana Evi nöbeti devam ederken, diğer taraftan belediyecilik hizmetleri ve planan proje çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in hafta sonu mobil makamdan yaptığı canlı yayında ilk kez duyurduğu Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü öğrencilerle buluştu. Selçuk'ta liselerin bulunduğu alanda otobüs şeklinde konuşlanan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde öğrenciler, her gün belirlenen bir menüye küçük bir ücret karşılığında ulaşabiliyorlar. Öğrencilerin, eğitimlerine sağlıklı beslenerek devam edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, hizmete girdiği ilk günde öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Menülerin çok lezzetli ve doyurucu olduğunu belirten öğrenciler, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler. Öğrencilerin yanı sıra veliler ve vatandaşlar da öğrencilere sunulan öğle yemeği hizmetinden memnun olduklarını dile getirdiler.

"Her şey çocuklarımız için"

Hiçbir ekonomik zorluğun, çocukların sağlıklı gelişimleri ve eğitim hayatlarına etkisine izin vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile kendi bütçemize göre yepyeni bir alan oluşturduk. Onların sevecekleri yiyecekler var ve burası çok eğlenceli. Sıra, kuyruk, efsane kalabalık ama her şeyden önce çocuklar mutlu. Biz her şeye rağmen çocuklarımızın hiçbir şeyden mahrum kalmaması için çalışacağız" dedi.

Çocukların eğitim hayatının her aşamasında yanında olmak için çabaladıklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta birçok öğrenci sağlıklı öğünlere ulaşma konusunda zorlanabiliyor. Biz 2019 yılından bu yana merkezden uzakta ikamet eden öğrencilerimize ulaşım desteği sağlayarak okullarına ücretsiz ulaşımlarını sağlıyoruz. Ulaşım kadar beslenme de eğitim gören bir öğrenci için elzem. Bu konuda da hızlı bir çözüm hayata geçirmeyi bir süredir düşünüyorduk. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzü, Meryem Ana Evi nöbetimizi devam ederken, direnmek biraz da sorumluluğunu taşıdığımız kentin çocuklarına, gençlerine hizmet etmektir düşüncesiyle hayata geçirdik." dedi.

Emekli Öğretmen Sunay Kılınç, bir eğitimci olarak uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben bir emekli öğretmenim. Belediyemizin böyle bir uygulamada bulunması beni o kadar memnun etti ki. Geçerken gördüm ve karşılaştığım öğrencileri buraya gönderdim. Çok duygulandım, hatta gözlerim doldu. Tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR