Selçuk Belediye Başkanı, Üniversite Öğrencileri İçin Park Alanını Kafeye Dönüştürecek

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 14 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulunun yanında yer alan park alanının, öğrenci dostu kafeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. 14 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulunun yanında yer alan park alanının kafeye dönüşeceğini ifade eden Sengel, gençlerin fikirlerini aldı. Gençlerin sosyal yaşantısına katkı sağlamak, genç öğrencilere dinlenme ve sosyal etkileşim imkanları sunmak amacıyla yapılması düşünülen projenin şubat ayı sonunda hizmete başlayacağını müjdeleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mini kafenin yapılacağı alanı öğrencilerle gezdi. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin kısa süreli oturup çay-kahve içecek bir alanın olmadığını, aynı zamanda fotokopi ihtiyaçları için öğrencilerin genelde şehir merkezine gitmek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Öğrencilerimiz daha rahat etsin ve aynı zamanda sosyalleşebilsinler diye minik bir kafeterya yapacağız bu alana. Hem fotokopilerini çektirebilecekler, hem çay-kahve içerken atıştırmalık yiyecekleri de bulabilecekleri bir yer olacak. Bu arada gençlerin söylediği gibi tabi ki, öğrenci dostu olacak" dedi. - İZMİR