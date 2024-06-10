Selçuk Efes Kent Belleği'nde Renkli Dünyamız Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Selçuk Efes Kent Belleği'nde Renkli Dünyamız Resim Sergisi Açıldı

Selçuk Efes Kent Belleği, öğrencilerin yoğun katılımıyla 'Renkli Dünyamız' adlı resim sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. Sergide, Saime Özgönül'ün öğrencilerinin yaptığı resimler yer aldı ve farklı teknikler ve temalar kullanılarak oluşturulmuş eserler büyük beğeni topladı.

10.06.2024 15:49
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Selçuk Efes Kent Belleği hafta sonu öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen önemli bir resim sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. 'Renkli Dünyamız' adlı resim dergisinde Selçuklu çocuklar yeteneklerini birbirinden özel çalışmalarla sergiledi. Serginin açılışı Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel tarafından yapıldı.

Resim Öğretmeni Saime Özgönül'ün öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan 'Renkli Dünyamız' adlı resim sergisi yoğun ilgi gördü. Sergide Saime Özgönül'ün beraber çalıştığı 5- 15 yaş arası 40 öğrencisinin çalışmaları yer aldı. Öğrencilerin renkli dünyalarını yansıttığı sergide, birbirinden farklı teknikler ve temalar kullanılarak oluşturulmuş eserler büyük beğeni topladı.

Resim yapmanın kendisine farklı dünyaların kapısını açtığını belirten Eylül Sözlü; "Resim yapmak farklı bir deneyim. İnsanın ruhunu aydınlatıyor" dedi. Kısa bir süre önce resim yapmaya başladığını belirten İrfan Deniz; "Resim yapmak ruhu besleyen bir şey. Yeteneği olan çocukların aileleri çocuklarını mutlaka resim yapmaya yönlendirmeli" dedi.

Kızının yaptığı çalışmalarla gurur duyduğunu belirten Cayize Egüz; "Aileler çocuklarını yetenekleri konusunda desteklemeli diye düşünüyorum" dedi.

Renkli Dünyamız Resim Sergisi 20 Haziran 2024 tarihine kadar Selçuk Efes Kent Belleği'nde ziyaret edilebilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Efes Kent Belleği'nde Renkli Dünyamız Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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