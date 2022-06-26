Selçuklu Mahallesi'nde pazar yeri ve sosyal tesisin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Selçuklu Mahallesi'nde pazar yeri ve sosyal tesisin açılışı yapıldı

26.06.2022 16:39
Selçuklu Mahallesi'nde pazar yeri ve sosyal tesisin açılışı yapıldı

Melikgazi Belediyesi Selçuklu Mahallesinde içerisinde MELMEK sınıfları, spor salonu, kütüphanesi ve kafeteryası ile farklı konseptte hazırlayıp yapımını tamamladığı Selçuklu Pazar yeri ve Sosyal Tesisinin açılış törenini gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi Selçuklu Mahallesinde içerisinde MELMEK sınıfları, spor salonu, kütüphanesi ve kafeteryası ile farklı konseptte hazırlayıp yapımını tamamladığı Selçuklu Pazar yeri ve Sosyal Tesisinin açılış törenini gerçekleştirdi.

Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ve davetliler katıldı. Melikgazi'ye 7'den 70'e herkes için nitelikli bir pazar yeri ve sosyal tesis kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Burası Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde 3 mahallenin kesişim noktası. Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahallelerimiz buradan daha nitelikli bir hizmet alacaklar. Burada vatandaşlarımız hem alışveriş yapacak, hem spor yapacaklar hem de çocuklarımız için birde içinde kafesinin de olduğu bir kütüphanemiz var. Melikgazi'mizde pazar sayımız oldukça fazla. Bizde bu yönde pazarlarımıza farklı bir bakış kazandırıyoruz. Çok özellikli işlevsel bir Pazar yeri oldu burası. Burada farklı etkinliklerde yapacağız. Selçuklu Sosyal Tesisi ve Pazar Yerimiz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "Çok amaçlı Pazar yerleri kazandırarak ve sizlerin hizmetine sunan Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Birliğimizin ve dayanışmamızın güzel örnekleri bunlar. Bu güzel tesis Kayserimize hayırlı olsun "ifadelerini kullandı. Melikgazi'ye hizmet etmiş 3 belediye başkanın alanda bulunmasından oldukça mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu bölgeye benden sonra Memduh Başkanım ve sonrasında da Palancıoğlu Başkanım üstüne koya koya güzel hizmetler yaptılar. Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi yapılan hizmetlerle çok güzel hale geldi. Bu vesileyle buranın ihtiyacını büyük orada giderecek olan bu tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından tesisin açılışı yapıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Selçuklu, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuklu Mahallesi'nde pazar yeri ve sosyal tesisin açılışı yapıldı - Son Dakika

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