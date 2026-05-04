Selendi Muhtarlık İşleri Şefliğine Durmuş Özdemir atandı

Manisa'nın Selendi Belediyesinde Muhtarlık İşleri Şefliği görevine Durmuş Özdemir atandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 1996 yılında dünyaya gelen Durmuş Özdemir, üniversite eğitimini Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlayarak 2019 yılında mezun oldu. Meslek hayatına 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak başlayan Özdemir, yaklaşık 5 yıl süren görev süresinin ardından istifa etti.

Askerlik görevinden sonra MASMEK bünyesinde halk oyunları eğitmenliği yapan Özdemir, son olarak Selendi Belediyesi Muhtarlık İşleri Şefliği görevine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Durmuş Özdemir, yeni görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamada kendisine duyulan güven için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Doğup büyüdüğüm Selendi'ye hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Muhtarlık İşleri Şefliği görevinde vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı ve etkin şekilde karşılamak için gayret göstereceğim. İlçemizde muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde çalışarak hizmet kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz." - MANİSA