Şemdinli'deki Tarihi Taş Köprü Defineciler Tarafından Zarar Gördü - Son Dakika
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Şemdinli'deki Tarihi Taş Köprü Defineciler Tarafından Zarar Gördü

Şemdinli\'deki Tarihi Taş Köprü Defineciler Tarafından Zarar Gördü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan tarihi Taş Köprü, defineciler tarafından yapılan kazı sonucu zarar gördü. Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köprüdeki hasarı inceleyerek kısa sürede onarılacağını belirtti.

30.04.2024 17:16
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan tarihi Taş Köprü, defineciler tarafından yapılan kazı sonucu zarar gördü.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, beraberindeki Nehri Köyü İnanç Turizmi Derneği Başkanı ve Nehri Köyü Muhtarı Azad Çiftçi ile defineciler tarafından tahrip edilen tarihi Taş Köprü'de incelemelerde bulundu. Hakkari bölgesinin kültürel miraslarından olan tarihi köprüde kişi veya kişilerce yapılan kazı sonucu meydana gelen hasarı yerinde inceleyen Kaymakam Ateş, köprünün kısa sürede yeniden onarılacağını belirtti.

Kaymakam Ateş, daha sonra Nehri köyüne geçerek, buradaki Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha Hazretlerinin kabirlerini ziyaret ederek, yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şemdinli'deki Tarihi Taş Köprü Defineciler Tarafından Zarar Gördü - Son Dakika

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