Senay Çankaya, YENİ Parti Gömeç İlçe Başkanlığı\'na tüm oyları alarak yeniden seçildi

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - YENİ Parti Gömeç İlçe Başkanlığı seçiminde tek aday olan kurucu İlçe Başkanı Senay Çankaya, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Gömeç'te yapılan seçimin ardından Çankaya, oy kullanan partililere teşekkür etti. Divan başkanlığını yürüten Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ise "Kurucu İlçe Başkanımız Senay Çankaya tekrar ilçe başkanımız oldu. Partimize, Gömeç'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.