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Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı - Son Dakika

Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı

28.01.2022 11:52
Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, il genelinde etkili olan ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle don ihtimaline karşı seralarda don nöbeti tutan üreticileri yalnız bırakmadı.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, il genelinde etkili olan ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle don ihtimaline karşı seralarda don nöbeti tutan üreticileri yalnız bırakmadı. Seraları ziyaret eden Kaymakam Şahin, üreticinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Aydın il genelinde etkili olan soğuk havaların gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle ortaya çıkan don ihtimaline karşı tarım üreticiler gece boyunca seralarında ısıtma faaliyetleri yapmaya başladı. Ürünlerini olumsuz hava şartlarından korumaya çalışan üreticileri seralarında ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, çiftçilere yalnız değilsiniz mesajı verdi. Beraberindeki heyet ile seraları tek tek ziyaret eden Kaymakam Şahin, üreticilerle sohbet edip seralarında incelemelerde bulundu.

Tarımın yalnızca bir iş değil, toprağa hayat verme, yetiştirme ve üretme sanatı olduğunu ifade eden Efeler Kaymakam Şahin, "Bugün üreticilerimiz gece-gündüz demeden ürünlerinin başında büyük bir özveriyle çalışmakta ve İlçemizin tarımsal üretimine katkı sağlamaktadırlar. İlimizde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ender günleri yaşadığımız şu birkaç günde tüm imkanlarını seferber ederek ürünlerini dondan korumaya çalışan üreticilerimizin azmi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bizlerde her zaman olduğu gibi bugün de kendilerini ziyaret ederek memnuniyetimizi iletmek, sorunlarını dinlemek ve imkanlar dahilinde çözümler üretmek adına bugün buradayız. Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - AYDIN

Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı
Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı
Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı
Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı
Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı
Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı

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Cemal Şahin, Efeler, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sera nöbeti tutan üreticileri Kaymakam Şahin yalnız bırakmadı - Son Dakika


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