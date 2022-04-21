Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu - Son Dakika
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Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu

21.04.2022 13:24
Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu

Televizyon programcısı Serdar Tuncer, Körfez Belediyesi'nin "Ramazan Sohbetleri" programına konuk oldu.

Televizyon programcısı Serdar Tuncer, Körfez Belediyesi'nin "Ramazan Sohbetleri" programına konuk oldu.

Körfez Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği Ramazan Sohbetleri programının konuğu Serdar Tuncer oldu. Program, teravih namazı sonrası Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Şiirleriyle geceye renk katan Tuncer, sohbetiyle de gönüllere dokundu. Tarihsel pek çok anı ve anekdotları katılımcılarla paylaşan Serdar Tuncer, kendine has sohbeti ve üslubuyla programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. - KOCAELİ

Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu
Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu

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Körfez Belediyesi, Serdar Tuncer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu - Son Dakika


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