Serdar Tuncer, Ramazan Sohbetlerine konuk oldu - Son Dakika

Televizyon programcısı Serdar Tuncer, Körfez Belediyesi'nin "Ramazan Sohbetleri" programına konuk oldu.

Körfez Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği Ramazan Sohbetleri programının konuğu Serdar Tuncer oldu. Program, teravih namazı sonrası Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Şiirleriyle geceye renk katan Tuncer, sohbetiyle de gönüllere dokundu. Tarihsel pek çok anı ve anekdotları katılımcılarla paylaşan Serdar Tuncer, kendine has sohbeti ve üslubuyla programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. - KOCAELİ