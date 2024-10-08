Serdivan Belediyesi 34 Yeni Araçla Hizmet Filolarını Genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Serdivan Belediyesi 34 Yeni Araçla Hizmet Filolarını Genişletti

Serdivan Belediyesi 34 Yeni Araçla Hizmet Filolarını Genişletti

Serdivan Belediyesi, hizmet filosuna kattığı 34 aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Başkan Osman Çelik, hizmetlerin etkinliği için teknoloji desteği ile çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

08.10.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan Belediyesi'nin hizmet filosuna kattığı 34 aracın tanıtım töreni belediye hizmet binasının önünde gerçekleştirildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Mazbatayı alıp göreve başladığımız günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşturduğumuz acil eylem planı çerçevesinde önceliklerimizi belirledik. Gerek altyapı çalışmaları, gerekse kültür sanat, spor ve eğitime yönelik proje ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Devlet yatırımlarının hız kazanması için ilgili mercilerle sürekli irtibat halindeyiz. Büyükşehir Belediyemizle de uyum içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Başkan Çelik, "Hizmetlerin aksamadan, hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması, son teknolojik imkanlardan faydalanılması amacıyla bünyemize kattığımız yeni hizmet filomuzun hayırlı olmasını diliyorum. Devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarılara taşımak için samimiyet ve gayretle, yorulmak bilmeden çalışmaya, yeni hizmet ve projelerle siz değerli Serdivanlı hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim siyaset anlayışımızın temelinde insan var. Odağımız insan, sevdamız Serdivan" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Serdivan, Güncel, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serdivan Belediyesi 34 Yeni Araçla Hizmet Filolarını Genişletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:55:57. #1.13#
SON DAKİKA: Serdivan Belediyesi 34 Yeni Araçla Hizmet Filolarını Genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.