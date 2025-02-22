Serdivan\'da Lahmacun Yaparken Parmağı Makineye Sıkışan Kadına İtfaiye Müdahale Etti

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kız öğrenci yurdunun mutfağında öğrencilere lahmacun yaptığı esnada parmağı hamur makinasına sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtta görevli kadın personelin parmağı öğrencilere lahmacun yaptığı esnada hamur makinasına sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yapılan titiz çalışma neticesinde kadının parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. - SAKARYA