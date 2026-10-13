Serkan Karayiğit, Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığına getirildi - Son Dakika
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Serkan Karayiğit, Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığına getirildi

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Serkan Karayiğit, Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığına getirildi
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Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığına atanan Serkan Karayiğit, mazbatasını Genel Merkez'deki törende Genel Başkan Fatih Erbakan'dan aldı. Karayiğit, teşkilatlanma ve saha çalışmalarını ileriye taşıyacağını belirtti. Yeni yönetim kurulunu açıklaması bekleniyor.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığı görevine Serkan Karayiğit getirildi. Atamanın ardından düzenlenen mazbata töreni, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Taze başkan Karayiğit, mazbatasını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın elinden aldı.

Genel Başkan Fatih Erbakan'dan mazbatasını alarak resmi olarak görevine başlayan Karayiğit, partinin Osmaniye'deki teşkilatlanma ve saha çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti. Teşkilat mensuplarıyla birlikte Osmaniye halkına ve partinin ilkelerine hizmet etmek için azimle çalışacaklarını vurguladı. Serkan Karayiğit'in, önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulunu açıklayarak il düzeyindeki yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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Kaynak: ANKA
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