Serkan Karayiğit, Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığına getirildi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığı görevine Serkan Karayiğit getirildi. Atamanın ardından düzenlenen mazbata töreni, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Taze başkan Karayiğit, mazbatasını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın elinden aldı.

Genel Başkan Fatih Erbakan'dan mazbatasını alarak resmi olarak görevine başlayan Karayiğit, partinin Osmaniye'deki teşkilatlanma ve saha çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti. Teşkilat mensuplarıyla birlikte Osmaniye halkına ve partinin ilkelerine hizmet etmek için azimle çalışacaklarını vurguladı. Serkan Karayiğit'in, önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulunu açıklayarak il düzeyindeki yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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