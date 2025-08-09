Sevcan Orhan Bitlis\'te Coşturdu

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümünde şarkıcı Sevcan Orhan Bitlislileri söylediği birbirinden güzel şarkı ve türküleri ile coşturdu.

Etkinlikler kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Sevcan Orhan, seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle Bitlislilere unutulmaz bir gece yaşattı. Mevlana Parkında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alana akın eden yüzlerce kişi, Orhan'ın seslendirdiği eserlerle hem eğlendi hem de duygu dolu anlar yaşadı. Sevcan Orhan, sahnede Bitlis'in kurtuluşunun önemine vurgu yaparak, "Böylesine anlamlı bir günde sizlerle olmak benim için büyük bir onur" dedi.

Müzikseverlerin de şarkılarına eşlik ettiği Orhan, konsere katılanlara teşekkür ederken, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sanatçıya plaket ve hediye verdi. - BİTLİS