Sevimli dostlar bu bayram da otelleri doldurdu - Son Dakika
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Sevimli dostlar bu bayram da otelleri doldurdu

03.05.2022 00:58
Sevimli dostlar bu bayram da otelleri doldurdu

Bursa'da 5 yıldızlı otelleri aratmayan kedi ve köpek otelinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa'da 5 yıldızlı otelleri aratmayan kedi ve köpek otelinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan hayvan otelinde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayramı dışarıda geçirecek ve hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşların tercih ettiği otel, klimalı ve 24 saat kamera ile izlenebiliyor. Yılın her günü ve saati özel bakıcılar tarafından takip edilen otelde 64 oda bulunuyor. Kedi ve köpeklerin ayrı katlarda tutulduğu ve her hayvana özel ayrılan camlı odalara vatandaşlar evcil hayvanlarının eşyalarını taşıyabiliyor. Sadece bayram ve tatillerde değil, çalışanlar hayvanlarını günlük olarak da otele bırakabiliyor.

4 yıldır hizmet verdiklerini belirten işletme müdürü Fatih Çubukçu, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda çok yoğunuz. Talep çok fazla ve bayramın ilk günü dolayısıyla misafirimizin girişi çıkışı oldu. Onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buraya birer can bırakıyorlar. Ablak Pet Kampus olarak verdiğimiz hizmet konaklama, üretim ve satış olarak devam ediyor. Konaklama hizmetimizde odalarımız 4 buçuk metrekare ve cam bölmelerden oluşuyor. Her odamızda birer kamera mevcuttur. Diledikleri zaman izleyebiliyorlar" dedi.

Alt katta kedi, üst katta köpeklerin olduğunu anlatan Fatih Çubukçu, "Kedi ve köpek odalarımızı boş şekilde teslim ediyoruz. Her çıkış olduğunda özenle temizleniyor. Vatandaşlar hayvanları ile birlikte diledikleri eşyasını odaya bırakabiliyor. 'Bu konsept Türkiye'de yok' diyebilirim. Tamamen Avrupai bir sistemle yola çıktık. Kurum sahibimiz şu an Almanya'da ve bu otelin nasıl daha iyi geliştirilebileceğini araştırıyor. Bayram üzerinde ve bayram öncesinde olan rezervasyonlarımız beklentimizin üstünde oldu. Kurban Bayramı için bile rezervasyonlar başladı diyebilirim. Kurduğumuz internet sitemiz sayesinde müşteriler oraya giriş yaparak, her odadan onlara verdiğimiz linkle canlı yayınla hayvanlarını izleyebiliyorlar" diye konuştu. - BURSA

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Bayram, Köpek, Bursa, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevimli dostlar bu bayram da otelleri doldurdu - Son Dakika


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