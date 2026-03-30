Protez bekleyen Tatvanlı Şevin'e Fatma Şahin'den destek - Son Dakika
Protez bekleyen Tatvanlı Şevin'e Fatma Şahin'den destek

30.03.2026 19:26  Güncelleme: 19:27
Bitlis'te kanser sonrası bacağını kaybeden 20 yaşındaki Şevin Balakan'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin destek vererek, protez ayak için gerekli yardımları sağlamaya başladı. Şevin, yeniden yürüme hayaline kavuşmak için mücadele veriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaybettiği bacağına protez takılmasını isteyen 20 yaşındaki Şevin Balakan'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den destek geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden ve 2020 yılında yakalandığı kanseri iki yıllık tedavi sürecinin ardından atlatan Şevin Balakan, 2025 yılında hastalığın yeniden nüksetmesi sonucu bir bacağını kaybetti. Zorlu süreçten geçen Balakan, yeniden yürüyebilmek için protez ayak desteği çağrısında bulundu. Şevin Balakan'ın çağrısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kısa sürede yanıt geldi. Yapılan haberlerden genç kızın yardım çağrısını gören Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep'ten Bitlis'e bir ekip gönderdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Yıldız ile Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekibi, genç kızın muayene ve protez için gerekli ölçülerini aldı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışan Şevin Balakan için gelen destek, ailesi ve yakın çevresi tarafından sevinçle karşılandı. Destekle birlikte genç kızın yeniden yürüyebilmesi ve hayallerine kaldığı yerden devam edebilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürü Eyüp Yıldız yaptığı açıklamada, "Bugün Şevin için biz Bitlis'e geldik. Şevin bir tweet atmıştı, yardım çağrısında bulunmuştu. Belediye Başkanımız Fatma Şahin bu çağrıya bir cevap vererek, 'Şevin Hanım'ın yanındayız' dedi ve biz belediye başkanımızın talimatlarıyla sabahtan Bitlis'e geldik. Bundan sonraki süreçte Şevin'in protezini Gaziantep'te yapacağız. Şevin artık eğitime devam edecek. Deprem bölgesinde bin 550 vatandaşımıza ortoprotez yaptık. Bundan sonra Şevin'in de protezini Gaziantep'te yapacağız. Yürüyecek, güçlü bir şekilde ayakta duracak. Bin 550 kişiye nasıl protez yaptıysak Şevin'e de yapacağız. Eğitime devam edecek. Bundan sonraki süreçte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanındayız. Gaziantep olarak her şekilde, her şartta destek olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Şevin Balakan ise, "Bildiğiniz üzere uzun zamandır protez bacak için mücadele veriyorum. Duyurmaya çalıştım, sesimi duysunlar diye çok çabaladım ama sağ olsun beni duyan Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Şahin, kendisine çok teşekkür ederim. Sesimi duyduğu için hayallerime devam edebileceğim için yoluma ışık tuttu. Çok sağ olsun, gerçekten çok mutlu oldum. Duygularımı tarif edemiyorum. Çok kısa zamanda yürüyeceğim, ayağa kalkacak, okuluma, eğitimime, hayallerime kaldığım yerden devam edeceğim. O yüzden kendisine minnettarım, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bitlis, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
