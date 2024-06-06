Seydikemer'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

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Seydikemer'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası çeşitli etkinlikler kutlanmaya devam ediyor.

Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Haftası Yılsonu gecesi kapsamında yabancı dilde iletişim kursu, Türk işaret dili kursu, gitar kursu, bağlama kursu, Türk Sanat müziği kursu öğretmenleri eşliğinde kursiyerler/öğrenciler performanslarını sergilediler. Salona sığmayan gecede tüm performanslar ayakta alkışlandı.

İşitme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak ve iletişimi güçlendirmek adına başlatılan işaret dili kursu öğrencilerinin performansı ise büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şemsettin Güngör programı organize eden yönetici, öğretmen, usta öğretici ve personellere teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. - MUĞLA