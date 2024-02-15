Seydikemer'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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Seydikemer'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası Düzenlendi

Seydikemer\'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası Düzenlendi

Okul Sporları kapsamında Seydikemer'de düzenlenen Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası sonucunda birinci olan okullar, Seydikemer'i il finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Turnuvaların çocukların gelişimine katkı sağlaması ve spor becerilerini artırması amaçlanıyor.

15.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Okul Sporları kapsamında Seydikemer'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası düzenlendi. Düzenlenen şampiyona sonrası birinci olan okullar Seydikemer'i il finallerinde temsil edecek.

Okul Sporları etkinlikleri kapsamında değişik spor branşlarında tüm ilçelerde yarışmalar düzenleniyor. Çocukların gelişimine katkı sağlaması ve motivasyon olması amacı ile düzenlenen turnuvalarda spor becerileri de artıyor. Seydikemer'de Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası düzenlendi. Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve heyecanlı maçlara sahne olan şampiyona sonucunda A Grubu'nda Kadıköy Ortaokulu, B Grubunda ise Eşen Ortaokulu birinci olarak Seydikemer'i il finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Düzenlenen şampiyonaya Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'da katılım sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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