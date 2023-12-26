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Seydikemer'deki okulların yemekhane ve kantinleri denetlendi - Son Dakika
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Seydikemer'deki okulların yemekhane ve kantinleri denetlendi

Seydikemer İlçe Denetim Komisyonu, Seydikemer'deki okullarda bulunan yemekhane ve kantinlerin hijyen, kalite ve sağlık standartlarına uygun olup olmadığını denetledi. Denetim sonucunda okulların kantin ve yemekhanelerinin hijyenik ve sağlıklı bir şekilde hizmet verdiği belirlendi.

Seydikemer\'deki okulların yemekhane ve kantinleri denetlendi
26.12.2023 - 14:33,
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Seydikemer İlçe Denetim Komisyonu tarafından Seydikemer'de ki okullarda bulunan yemekhane ve kantinler hijyen, kalite ve sağlık standartlarına uygun olup olmadığı konusunda denetlendi.

Seydikemer Arsa Ortaokulu, Bağlıağaç Şehit Nizamettin Akan İlkokulu/Ortaokulu, Döğer Ali Hilmi Yonca Döğerli İlkokulu/Ortaokulu, Eşen Şehit Er Adnan Ergen Ortaokulu, Gölbent Ramazan Patat Ortaokulu ve Kumluova Prof.Dr. Ayhan Önder Çok Programlı Anadolu Lisesi, kantin ve yemekhanesi ilçe denetim komisyonu tarafından denetlendi.

Komisyon, okulun kantin ve yemekhanesini denetleyerek hijyen, kalite ve sağlık standartlarına uygun olup olmadığını inceledi. Yapılan denetim sonucunda okulların kantin ve yemekhanelerinin hijyenik ve sağlıklı bir şekilde hizmet verdiği belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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