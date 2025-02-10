Şeyh Edebali Havzası Turizm Merkezi Olacak - Son Dakika
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Şeyh Edebali Havzası Turizm Merkezi Olacak

Şeyh Edebali Havzası Turizm Merkezi Olacak

Vali Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'nı modernleştirerek turizm ve kültür merkezi hedefliyor.

10.02.2025 10:48
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Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından Şeyh Edebali Havzası'nın hem yerel hem de ulusal çapta önemli bir turizm ve kültür merkezi haline gelmesi yönünde büyük katkı sağalacağını hedefliyoruz" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'nda devam eden yenileme ve geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Aygöl, tarihi dokusunu koruyarak modern bir görünüme kavuşmaya hazırlanan havzada gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin kültürel mirasının korunmasının yanı sıra turizm potansiyelini de artırmayı hedefleyeceğini ifade etti. Vali Aygöl, çalışmaların durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi alırken, bölgenin hem tarihi mirasına sahip çıkma hem de modern yaşamla uyumlu hale getirilmesi hususunda titizlikle çalışıldığını belirtti. Aygöl, "Tarihi dokusunu artıran bölge, misafirlerini ağırlamaya ve şehrimizin turizmine katkı sağlamaya hazırlanıyor. İlerleyen süreçte, çalışmaların tamamlanmasının ardından Şeyh Edebali Havzası'nın hem yerel hem de ulusal çapta önemli bir turizm ve kültür merkezi haline gelmesi hedefleniyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şeyh Edebali Havzası Turizm Merkezi Olacak - Son Dakika

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