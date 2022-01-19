Şeyh Edebali Türbesi'nde ekiplerin kar mesaisi - Son Dakika

Bilecik kent merkezi 2 gündür etkisi altına alan kar yağışı sonrası ekipler, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşların zorluk yaşamaması için kar mesaisine başladı.

Bilecik'te dün sabah başlayan ve bugünde tipi şeklinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar lastiği takmayan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlarda da yürümekte zorluk çekti. Hergün çeşitli turlarla gelenler dahil yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Şeyh Edebali Türbesi'nde ise belediye bağlı ekipler vatandaşların zorlanmaması için kar mesaisi başladı. Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesine çıkan merdivenler ekipler tarafından titizlikle temizlenirken, türbeye inen yolda her saat başı tuzlama çalışması yapılıyor. Vatandaşların ziyaret esnasında herhangi bir olumsuzluğa uğramaması için ekiplerin çalışmaları gün boyu süreceği öğrenildi. - BİLECİK