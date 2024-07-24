Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifini eleştirdi

Yerel

(ADANA) - Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifini eleştirerek, "Ölümden çözüm olmaz. Yasa teklifi halkımızı inanılmaz derecede kutuplaştırıyor. Ben enerjimi köpekler için güvenli barınaklar kurmaya, onları kısırlaştırmaya, kendi mamamızı üreterek doyurmaya ve sokaklarımızı güvenli kılmaya ayıracağım" dedi.

Başkan Tekin, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kanun teklifinin belediyelerle konuşulmadan getirilmesine tepki gösteren Tekin'in açıklaması şöyle:

"Köpekle konuşamazsınız da belediyeyle niye konuşmazsınız"

"Ölümden çözüm olmaz. Üç evlat annesiyim. Evladı köpek saldırısına uğrayan kardeşlerimin yarasını derinden hissediyorum. Somut yasa teklifinin ise halkımızı inanılmaz derecede kutuplaştırdığını görüyorum. Bunca itiraz varsa demek ki yanlış bir iş yapılıyor. Sorunu kutuplaşmadan, sakin kalarak, akılcı yöntemlerle çözebiliriz. Onun için ben enerjimi köpekler için güvenli barınaklar kurmaya, onları kısırlaştırmaya, kendi mamamızı üreterek doyurmaya ve sokaklarımızı güvenli kılmaya ayıracağım. Bizimle, yerel yönetimlerle konuşmadan bize 'Öldür' emri verenler. Elinizi vicdanınıza koyun. Akli melekelerimizden nasıl şaşarız? Yüreğimizdeki merhameti nasıl hiçe sayarız? Can bu, can. Nasıl kıyarım bunca cana? Haydi köpekle konuşamazsınız da belediyeyle niye konuşmazsınız?