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Seyhan Belediyesi, 'En Başarılı CHP'li Belediyeler' anketinde ilk beşe girerek büyük bir başarıya imza attı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi, 'En Başarılı CHP'li Belediyeler' anketinde ilk beşe girerek büyük bir başarıya imza attı

Seyhan Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan anket sonucunda en başarılı beş CHP'li belediye arasına girmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Seyhan Belediyesi, \'En Başarılı CHP\'li Belediyeler\' anketinde ilk beşe girerek büyük bir başarıya imza attı
21.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 14:05
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Seyhan Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan 'En Başarılı CHP'li Belediyeler' anketinde ilk beşe girerek büyük bir başarıya imza attı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Genel Merkezinin 2024 yerel seçimlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği memnuniyet anketlerinde Seyhan Belediyesi'nin en başarılı beş CHP'li belediye arasına girmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2019 seçimlerinden sonra "Birlikte Yöneteceğiz Birlikte Başaracağız" sloganıyla göreve başladıklarını dile getiren Akay, "Halkımızla birlikte yönettik ve birlikte başardık. Bu gurur ve mutluluk hepimizin. Geride kalan beş yıllık dönemde Seyhan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek, Seyhanlı hemşerilerimizin daha mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için doğumdan ölüme her anlarında yanlarında olduk. Onların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti üretmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştık. Bundan sonraki dönemde de yine halkımızın desteğiyle çok daha iyisini yine birlikte yapacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi, 'En Başarılı CHP'li Belediyeler' anketinde ilk beşe girerek büyük bir başarıya imza attı - Son Dakika
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