Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü

20.04.2022 19:33

Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir otomobilin seyir halindeki traktörün römorüne arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir otomobilin seyir halindeki traktörün römorüne arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 HB 329 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde bulanan 03 AAG 991 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkun lastikleri yerinden çıkarken, otomobil ise adeta hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobil ve traktörde ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkini inceleme başlattı. Çekici yardımı ile traktör ve otomobil kaza yerinden kaldırıldı.

Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü
Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü
Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü
Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü

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Karahisar, Otomobil, Şuhut, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika


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