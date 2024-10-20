Şeyma Bakanlık Gözetimine Alındı

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde aileleri tarafından ipte asılı halde bulunan 8 yaşındaki Şeyma'nın Bakanlık gözetimine alındığını duyurdu.

7 Ocak günü evinin önünde asılı bulunan 8 yaşındaki Şeyma'ya cinsel istismar iddiası ile başlayan ve takipsizlik kararı verilen soruşturma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı üzerine yeniden başlatıldı. 8 yaşındaki Şeyma bakanlık gözetimine alınırken konu ile ilgili Bakan Göktaş ise sosyal medya hesabından, "Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA