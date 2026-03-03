Seyrantepe'de gönüllere dokunan buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyrantepe'de gönüllere dokunan buluşma

Seyrantepe\'de gönüllere dokunan buluşma
03.03.2026 15:52  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle adeta miting havasına büründü. Özellikle kadınların ve çocukların gösterdiği ilgi dikkat çekerken, ev ortamında başlayan sohbet kısa sürede kalabalık ve coşkulu bir buluşmaya dönüştü.

Mahallede yaşayan kadınlarla bir evde bir araya gelen Yılmaz, vatandaşların taleplerini birebir dinledi. Kadınların sosyal hayata katılımı, çocuklara yönelik projeler, mahallelerde yapılması planlanan hizmetler ve günlük yaşamı kolaylaştıracak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"Bizim için en büyük ödül, yüzlerdeki tebessüm"

Yılmaz, belediye olarak mahallelerin ihtiyaçlarını sahada tespit etmeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, her talebin tek tek not alındığını ifade etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, onlarla sohbet ederek eğitim, oyun alanları ve sosyal faaliyetlere ilişkin düşüncelerini dinledi. Çocukların sorularını içtenlikle yanıtlayan Yılmaz, onların yüzündeki tebessümün yapılan hizmetlerin en büyük karşılığı olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri ise ilk kez bu kadar sıcak ve doğrudan bir iletişim kurduklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

"Masa başında değil, sokaklardayız"

Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. "Biz bu ilçeyi masa başında değil, sahada; hemşehrilerimizin yanında, onların evlerinde, sokaklarında yönetiyoruz" diyen Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi için planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi. Altyapıdan sosyal projelere, kadınlara ve gençlere yönelik çalışmalardan çocuk oyun alanlarına kadar birçok başlıkta yeni adımlar atılacağını ifade etti.

Hep birlikte Şehitkamil'i yarınlara taşıyoruz

Vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği karşısında duygulanan Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehitkamil'in gücünü insanından aldığını belirten Yılmaz, "Bu ilgi bize hem sorumluluğumuzu hem de doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Hep birlikte Şehitkamil'i daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Seyrantepe Mahallesi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını doğrudan anlatabilmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Seyrantepe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seyrantepe'de gönüllere dokunan buluşma - Son Dakika

Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:30:28. #7.13#
SON DAKİKA: Seyrantepe'de gönüllere dokunan buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.