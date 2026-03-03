Seyrantepe\'de gönüllere dokunan buluşma

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle adeta miting havasına büründü. Özellikle kadınların ve çocukların gösterdiği ilgi dikkat çekerken, ev ortamında başlayan sohbet kısa sürede kalabalık ve coşkulu bir buluşmaya dönüştü.

Mahallede yaşayan kadınlarla bir evde bir araya gelen Yılmaz, vatandaşların taleplerini birebir dinledi. Kadınların sosyal hayata katılımı, çocuklara yönelik projeler, mahallelerde yapılması planlanan hizmetler ve günlük yaşamı kolaylaştıracak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"Bizim için en büyük ödül, yüzlerdeki tebessüm"

Yılmaz, belediye olarak mahallelerin ihtiyaçlarını sahada tespit etmeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, her talebin tek tek not alındığını ifade etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, onlarla sohbet ederek eğitim, oyun alanları ve sosyal faaliyetlere ilişkin düşüncelerini dinledi. Çocukların sorularını içtenlikle yanıtlayan Yılmaz, onların yüzündeki tebessümün yapılan hizmetlerin en büyük karşılığı olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri ise ilk kez bu kadar sıcak ve doğrudan bir iletişim kurduklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

"Masa başında değil, sokaklardayız"

Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. "Biz bu ilçeyi masa başında değil, sahada; hemşehrilerimizin yanında, onların evlerinde, sokaklarında yönetiyoruz" diyen Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi için planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi. Altyapıdan sosyal projelere, kadınlara ve gençlere yönelik çalışmalardan çocuk oyun alanlarına kadar birçok başlıkta yeni adımlar atılacağını ifade etti.

Hep birlikte Şehitkamil'i yarınlara taşıyoruz

Vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği karşısında duygulanan Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehitkamil'in gücünü insanından aldığını belirten Yılmaz, "Bu ilgi bize hem sorumluluğumuzu hem de doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Hep birlikte Şehitkamil'i daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Seyrantepe Mahallesi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını doğrudan anlatabilmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. - GAZİANTEP