SGM'lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

SGM'lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor

27.06.2022 15:13
SGM'lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'lerde yaz kursu kayıtları başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'lerde yaz kursu kayıtları başlıyor. 7-14 yaş öğrencilerin 14 farklı branşta atölyelerle buluşacağı eğitimler için ilk ders zili 18 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Eğitimlerin adresleri Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde gerçekleştirilecek yaz kursları için kayıtlar başlıyor. Salgın dolayısıyla verilen aranın ardından kapılarını açacak merkezlerde 14 farklı branşta atölyeler gerçekleştirilecek. Kayıtlar yapılmaya başlanıldı. İlk ders zili ise 18 Temmuz Pazartesi günü çalacak.

SGM'lerde öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Oyunlarla İngilizce, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Geri Kazanım, Becerikli Eller, Drama, Karagöz Gölge Oyunu, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Satranç, Mutfak, Gitar ve Piyano Atölyesi gibi 14 farklı branşta eğitimler sunulacak. Yarın itibariyle kurs merkezlerinden ya da www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt işlemleri yapılabilecek. Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersini her öğrenci isteğine göre tercih edebilecek. Ayrıca farklı 2 branşa daha kayıt yaptırabilecek. Atölyeler 6 hafta boyunca devam edecek.

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3787-3712), Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için 418 18 36, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için 517 10 06, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için 582 54 01 ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için 502 29 88 numaralarının aranabileceği ifade edildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Büyükşehir bisikletçisinden 3'üncülük Büyükşehir bisikletçisinden 3'üncülük Başkan Soykan: '2023'te en büyük desteği Akyazı'dan vereceğiz' Başkan Soykan: '2023'te en büyük desteği Akyazı'dan vereceğiz'
Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SGM'lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır
15:08 Otoyolda araçlarla yarışan güvercinin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürüyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: SGM'lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement