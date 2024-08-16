Sıcak Havalarda Sağlık İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Bilge, sıcak havalarda sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Uğur Bilge, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, "Kalp krizi ve kalp ritim bozuklukları sıcak günlerde daha sık görülür ve kalp hastaları aşırı sıvı alımı nedeniyle de komplikasyonlar yaşayabilir. Sıcaklık vücudumuzun çekirdek sıcaklığını normal seviyelerde tutmak için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir ve bu da kalp, akciğer ve böbrek üzerinde fazladan yük oluşturur. Kalp hastalığı olanlar daha büyük risk altındadır. Serin kalmak ve susuz kalmamak önemlidir. Ateş, kramplar, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı, mide bulantısı, bilinç bulanıklığı, ısı artışına bağlı olabilir, dikkat edilmelidir. Vücut sıcaklığı çok yüksek kalırsa (40 derecenin üzerinde) ısı çarpması olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. İnsanlar sıcakta sık sık sorun yaşarlar çünkü yaşlandıkça, gençken yaptıkları şeyleri yapmaya devam etmeye çalışırlar. Sıcak havalarda serin kalmak için yapabileceğiniz bazı basit şeyler vardır. Bol su veya diğer içecekleri tüketerek sıvı ihtiyacınızı karşılayın. Su en iyisidir ancak süt ve meyve suları da tüketilebilir" dedi.

Günde 3 ila 5 fincandan fazla çay ya da kahve içilmemesini veya kafeinsiz olanların tercih edilmesinin önerildiğini belirten Bilge, "Kalp yetmezliğiniz olduğu için sıvı alım kısıtlamanız varsa doktorunuza danışın. Alkol tüketmekten kaçının çünkü bu sizi daha fazla susuz bırakabilir. Yüksek su içeriğine sahip ve iyi vitamin ve mineral kaynakları olan salata ve meyve gibi yiyecekleri tüketin. Güneşin en güçlü olduğu ve sıcaklıkların en yüksek olduğu günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmaktan kaçının. İçeride kaldığınızda evinizi serin tutmaya çalışın. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan pencereler varsa panjurlarla, yoksa perdelerle örtün. Dışarısı evinizden daha soğuksa pencereleri açın. İhtiyacınız olmayan tüm ışıkları veya elektrikli cihazları kapatın çünkü bunlar evinizi daha sıcak yapabilir. Evinizin en serin yerinde, özellikle uyumak için zaman geçirin. Hafif, bol giysiler giyin. Günün en sıcak saatlerinde, 11.00 - 15.00 arasında güneşten uzak durun. Gölgede zaman geçirebiliyorsanız dışarı çıkmak daha serin olabilir. Güneş kremi kullanın, şapka takın ve yanınızda su taşıyın. Vücudunuzu dinleyin. Aşırı fiziksel egzersizden kaçının. Düzenli egzersize alışkın değilseniz, 50 yaşın üzerindeyseniz, kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp sağlığınız hakkında sorularınız varsa, herhangi bir yorucu açık hava aktivitesine katılmadan önce doktorunuza görünün" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR