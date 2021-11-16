Şiddetle mücadelede en somut proje hayata geçiyor - Son Dakika

Şiddetle mücadele noktasında en somut proje olan ve dünyaya örnek olacak 'İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme' projesinin tanıtım töreni Ankara'da gerçekleşecek.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük kanayan yarası haline gelen şiddetle mücadele noktasında en somut proje hayata geçiyor. Yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığımız şiddet vakaları toplumsal bir travmaya dönüşmüş durumda. Canların yandığı, ölümlerin olduğu ve acıların yaşandığı şiddet vakaların önüne geçilebilmesi için Türkiye'de başlatılan eğitim seferberliği dünyaya da rol model olacak.

3 milyon kişi hedefleniyor

21. yüzyılın en büyük sosyal sorumluluk projesi, Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve 7 bölgeden 22 devlet üniversitesi işbirliği ile başlatılıyor. 20121 ve 2030 yılları arasında 10 yıl devam edecek İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi tamamlandığında dünyanın en büyük sosyal sorumluluk projesi de hayata geçmiş olacak. Proje ile 3 milyon kişiye direkt olarak ulaşılması hedefleniyor

81 ilde proje hayata geçecek.

27 ilde başlatılacak ve bir yıl içinde 81 ilde yaygınlaştırılacak proje 3 ana kapsamda faaliyet gösterecek. İnsan Hakları Danışmanı, Şiddetle Sivil Mücadele Formatörü yetiştirilmesi ve Üniversitelerde Sosyal Arabulucu Koordinatörleri kurulması." İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" 5 yıl içinde 27 ilde gerçekleştirilen saha araştırma raporlarına dayanarak hazırlandı.

7 bakan temsilcisi ve 22 üniversite rektörü katılım yapacak

11.Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hayata geçecek proje ile ilgili 18 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında Ankara Çankaya'da TOBB Sosyal Tesisler üçüncü katındaki salonunda tanıtım toplantısı gerçekleşecek. Toplantıya proje ortağı olarak 7 bakan temsilcisi ile birlikte 22 üniversite rektörü ve HEGEM Vakfı başkan ve yöneticileri katılım gösterecek. - ANKARA