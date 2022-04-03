Şiddetli rüzgar Afyonkarahisar'da hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Şiddetli rüzgar Afyonkarahisar'da hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da etkili olan fırtınalı hava hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar bazı yerlerde ağaçları devirip, dallarını kırarken bir çok noktada da metal çöp konteynırlarını devirdi.

Kentte sabah erken saatlerden itibaren başlayan şiddetli rüzgar günün ilerleyen saatlerinde fırtınaya döndü. Saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıktı. Fırtına kent merkezi ile birlikte ilçelerde de etkili oldu. Fırtınadan dolayı bazı bölgelerde ağaçlar devrilip dalları kırılırken, bir çok nokta da metal çöp konteynırları devrildi. Rüzgarlı hava özelikle yayaları olumsuz etkiledi. Sokakta yürümekte güçlük çeken yayalar rüzgardan korunmak için çoğu zaman sığınacak yer aradı.