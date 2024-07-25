Şiddetli yağış dereyi taşırdı, Sarayköy'de hayat olumsuz etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şiddetli yağış dereyi taşırdı, Sarayköy'de hayat olumsuz etkilendi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Duacıllı Mahallesi'nde dere yatağının taşmasına neden oldu. Etkili fırtınanın çatıları uçurduğu mahallede, ekili araziler sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu yağış uyarısı yapına Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

25.07.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şiddetli yağış dereyi taşırdı

Sarayköy'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Duacıllı Mahallesi'nde dere yatağının taşmasına neden oldu. Etkili fırtınanın çatıları uçurduğu mahallede, ekili araziler sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu yağış uyarısı yapına Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizli'de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, Sarayköy ilçesi bağlı Duacıllı Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasına sebep oldu. Derelerin taşmasında yerleşim yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Ara ara etkili olan fırtınada çatıları uçurdu.

Yaşanan afet nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri, belediye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi. Ekipler yoğun ve zorlu mücadeleyle taşkınlara müdahale etti. Yaşanan baskında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sarayköy, Denizli, Doğal Afet, Acil Durum, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şiddetli yağış dereyi taşırdı, Sarayköy'de hayat olumsuz etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
21:21 Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü
20:53 Katliamın ortakları Beyaz Saray’da görüştü Netanyahu’nun Biden için söylediklerine bakın Katliamın ortakları Beyaz Saray'da görüştü! Netanyahu'nun Biden için söylediklerine bakın
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 00:35:09. #1.13#
SON DAKİKA: Şiddetli yağış dereyi taşırdı, Sarayköy'de hayat olumsuz etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement