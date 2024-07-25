Şiddetli yağış dereyi taşırdı, Sarayköy'de hayat olumsuz etkilendi

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Şiddetli yağış dereyi taşırdı

Sarayköy'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Duacıllı Mahallesi'nde dere yatağının taşmasına neden oldu. Etkili fırtınanın çatıları uçurduğu mahallede, ekili araziler sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu yağış uyarısı yapına Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizli'de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, Sarayköy ilçesi bağlı Duacıllı Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasına sebep oldu. Derelerin taşmasında yerleşim yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Ara ara etkili olan fırtınada çatıları uçurdu.

Yaşanan afet nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri, belediye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi. Ekipler yoğun ve zorlu mücadeleyle taşkınlara müdahale etti. Yaşanan baskında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.