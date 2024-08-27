Şiddetli yağış halı sahayı kabarttı: Zemin adeta deniz gibi dalgalandı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağıştan dolayı sentetik çim saha suyla doldu. Suni çim kabarırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Gazipaşa Mahallesi'nde amatör futbol müsabakalarının oynandığı sentetik çim saha, şiddetli yağıştan nasibini aldı. Halı saha suyla doldu, sahada oluşan su birikintisi nedeniyle suni çim şişti. Üzerinde yürümeye çalışan bir vatandaş ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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