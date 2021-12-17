Sığınmacıların temel hak ve yükümlülükleri anlatıldı - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacıların Temel Hak ve Yükümlülükleri" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis TÖMER ve Türk Kızılay'ı Kilis Toplum Merkezi iş birliği ile "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacıların Temel Hak ve Yükümlülükleri" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Kilis TÖMER'de Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilere Kızılay Toplum Merkezinin faaliyet alanlarının tanıtılmasıyla başlanan konferans, Avukat M. Nuri Köseoğlu ve Avukat Ahmet Kayasöken'in sunumlarıyla devam etti. Geçici koruma statüsüne geçişin aşamaları, kayıt için gerekli olan belgeler ve adımlar ile geçici koruma altındaki bireylerin sağlık, eğitim, çalışma koşulları ve hukuki hakları çeşitli yasalar çerçevesinde ele alındı. Bu hakların yanı sıra söz konusu bireylerin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan da bahsedildi.

Soru-cevap bölümüyle son bulan konferansın ardından uluslararası öğrencilerimiz, Köseoğlu ve Kayasöken ile baş başa görüşme ve yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgi edinme fırsatı da buldular. - KİLİS