Şiirle Çocuk Cinayetlerine Tepki! - Son Dakika
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Yerel

Şiirle Çocuk Cinayetlerine Tepki!

Şiirle Çocuk Cinayetlerine Tepki!

Aydın Battal, çocuk cinayetleri üzerine yazdığı şiirle topluma isyan etti ve ses getirdi.

12.11.2024 15:53
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Kırşehir'de Mahalli İdareler seçimlerinde köyünden 29 oy alarak seçimi kaybeden ve kendisine oy vermeyen baldızı ile bacanağına yazdığı sitem dolu şiirle fenomen olan Aydın Battal, son dönemlerde işlenen çocuk cinayetleri üzerine şiir kaleme aldı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinden sonra yazdığı şiirle fenomen olurken televizyon dizilerinde de rol almıştı.

Memleketin her köşesinde çocuk ölüm haberleri duyduklarını söyleyen Battal, "Bir suç ve günahınız var ise kendi pisliğinizi el kadar çocuğun kanıyla mı temizleyeceksiniz? Her çocuk ölümünden sonra insanlar, geleceklerini öldürüyorlar. Diyarbakır'daki Narin'in ölümünden etkilenerek çocukların ölümleri üzerine şiir kaleme aldım" dedi. Battal'ın yazdığı şiir ise şöyle:

"Hani gelecekti çocuklarımız, Narin'in günahı neydi? Böyle yazmaz yaradan yazımızı, öldürülen çocukların günahı neydi? Bu nasıl merhamet bu nasıl vicdan, hep bozuk geliyor yeni yıldan. Zalim katillere isyanım ondan, çocukların günahı neydi? Bu sabiler darbeye mi kalkıştı, emmi, dayı birbirine karıştı, melek iken Azrail'e tanıştı, kanatsız meleklerin günahı neydi? Bir suç varsa ahlakına bak Allah'ım gücün yeter, helak et. Karakterin nefsin insanlığına bak, çocukların günahı neydi? Yaşamasın bu katiller ordusu, 2 yaşındaki Derya'nın suçu neydi? Kurtulmasınlar 'ben pişmanım' deyip, bıçak artık kemikte, yaşamasın artık delikte; Narin'in günahı neydi?" - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şiirle Çocuk Cinayetlerine Tepki! - Son Dakika

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