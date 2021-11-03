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Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

03.11.2021 16:22
Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Günlük 150 aileye yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ailelerin sosyal durumlarına göre günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal tesislerinde aşçılar tarafından hijyen ve temizlik standartlarına uygun hazırlanan yemekler, görevliler tarafından aileler ziyaret edilerek, yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Haftanın 5 gününde 150 aileye yemek hizmeti veriliyor.

Yemek hizmeti alan vatandaşlar hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olduklarını belirterek, her gün evlerine kadar yemeklerini getiren belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - SİİRT

Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi, Yemek Tarifi, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt Belediyesi, 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika


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