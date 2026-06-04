Siirt\'te asansörler mercek altında: Riskli olanlar için yasal süreç başlatıldı

Siirt Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen asansör denetimlerinde kontrol edilen 209 asansörden 130'unun güvensiz olduğu belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mevzuatı kapsamında yetkili kuruluşlarca yapılan kontrollerde 130 asansör kırmızı etiketli (güvensiz), 8 asansör sarı etiketli (kusurlu), 32 asansör mavi etiketli (hafif kusurlu) ve 12 asansör yeşil etiketli (güvenli) olarak tespit edildi. Ayrıca 27 asansör için tutanak düzenlendi. Açıklamada, güvensiz olarak değerlendirilen asansörler için gerekli idari ve yasal işlemlerin başlatıldığı, eksikliklerin giderilmemesi halinde bu asansörlerin kullanıma kapatılacağı bildirildi. Bina ve site yönetimlerinin periyodik kontrol yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşlardan etiket renklerini kontrol etmeleri ve kırmızı etiketli asansörleri kullanmamaları istendi.

Siirt Belediyesi yetkilileri, güvenli şehir yaşamının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - SİİRT